Путин поручил составить план строительства наццентра «Россия»

Президент РФ Владимир Путин поручил до конца лета подготовить план по строительству выставочного комплекса национального центра «Россия». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поручение дано по итогам встречи с представителями выставки-форума «Россия», оргкомитет которой преобразуют в орган одноименного наццентра и определят его состав.

Кроме того, российский лидер указал на необходимость начать финансировать Национальный центр «Россия» и его филиалов в регионах, для которых можно будет «предоставлять межбюджетные трансферты». Глава государства обозначил срок для подготовки доклада по данному вопросу до 1 сентября и назначил ответственным глава кабмина Михаил Мишустин.

Путин также поручил организовать проведение в Наццентре «Россия» международного научно-фантастического симпозиума и выставки «Создавая будущее». Правительству РФ необходимо обеспечить финансирование этих мероприятий.

Выставка «Россия», которая проходила на ВДНХ с 4 ноября прошлого года по 8 июля, стала событием не только общероссийского, но и общемирового масштаба. Об этом 9 июля заявил зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Ранее челябинский кондитер Марина Синицкая вместе с коллегами из других регионов страны испекла гигантский торт в виде российского триколора и представила его на заключительном дне на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.