Сургутская молодежь устроила массовую драку, размахивая ножами на глазах у прохожих

В Сургуте произошла массовая драка молодых людей, размахивавших ножами. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел на Комсомольском проспекте. Очевидцы рассказали, что толпа молодых людей устроила массовую потасовку. При этом некоторые из участников размахивали ножами. На видео с места происшествия, которое опубликовал Telegram-канал «К-Информ Сургут», видно, как один юноша швыряет другого на стол с овощами, от чего тот падает.

Агентство со ссылкой на полицию сообщает, что в данный момент все участники массовой драки установлены. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Предварительно, драка произошла между двумя молодыми людьми, а остальные стали их поддерживать. У участников конфликта изъяли оружие, сейчас оно находится на экспертизе.

Ранее массовая драка военных произошла на вокзале в Белгороде.