Мужчина нашел в горах 40-летнюю банку кока-колы и выпил ее

В Японии мужчина, занимающийся горным туризмом, нашел 40-летнюю банку кока-колы в снегу и выпил ее содержимое. Об этом сообщает Jam Press.

По информации издания, мужчина нашел банку газировки в снегу на горе Кита в Японии. Оказалось, что напиток был произведен в 1980-х годах — турист решил забрать ее к себе домой и попробовать содержимое.

Горный турист записал на видео процесс открывания банки. Мужчина отметил, что напиток внутри сохранил свой цвет и газацию. По его мнению, он был такой же, как и обычная кока-кола, хотя японец ожидал увидеть в 40-летней банке какую-нибудь жидкость странного вида.

После этого мужчина решил попробовать газировку и заключил, что та на вкус такая же, как совершенно обычная кока-кола из магазина.

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