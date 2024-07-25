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Суд в Москве арестовал продавца шаурмы, которой отравились 17 человек

В Москве арестовали продавца шаурмы, которой отравились 17 человек

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В Москве арестовали 24-летнего продавца шаурмы, которой отравились постояльцы хостела. Об этом сообщает московская прокуратура.

По информации ведомства, мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою вину он не признал.

По версии правоохранителей, фигурант работал в точке общепита без медицинской книжки. Мужчина изготавливал и продавал потребителям шаурму с мясом, в котором обнаружили патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого обвинение предъявили владельцу точки общепита, после покупки еды в которой отравились 17 человек. В рамках следственных мероприятий удалось выяснить, что сотрудники работали незаконно. Они не заключали трудовой договор с начальником.

Ранее в сибирском городе зафиксировали массовое отравление шаурмой.

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