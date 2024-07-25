Стало известно имя подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Стали известны подробности о личности задержанного по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Это Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения», — говорится в публикации.

По данным издания, молодой человек родился 3 апреля 2006 года. Зинченко также играл в днепровской футбольной команде, которая действовала при местной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ).

«Страна.ua» отмечает, что за месяц до убийства экс-депутата Верховной рады, молодой человек принимал участие в турнире «Пульс» в составе команды «Юниоры». Его фотографии нашли и на сайте Днепровской гимназии № 62.

Незадолго до этого глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что подозреваемый в деле по убийству Фарион продолжительное время готовился к преступлению. Он также рассказал об одежде, которую 18-летний подозреваемый купил заранее.

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Фарион выстрелили в область виска около ее дома. Врачи не смогли ее спасти.

Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (запрещена в России как террористическая).

Ранее на Украине показали видео с возможным убийцей Ирины Фарион.