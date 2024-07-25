В Петербурге лже-участники «Битвы экстрасенсов» обманули более 10 человек и попали под суд

Петербуржцы получили срок за то, что представлялись экстрасенсами из известной передачи. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, мужчина и две женщины в период с февраля 2017 по март 2020 года оказывали оккультные услуги по телефону. Глава группы представлялся секретарем участников «Битвы экстрасенсов», после чего направлял людей к знаменитостям, за которых себя выдавали его сообщницы.

По телефону россиянки рассказывали клиентам о том, как бороться с проблемами в личной жизни. Так, одной женщине посоветовали насыпать соль под дверь, другой – обещали «купольную защиту».

«Для того, чтобы снять порчу, у потерпевших просили принести в дом горсточку земли, сглаз снимали по фотографии», – поделились в ведомстве.

Всего к мошенникам обратились 12 человек, они принесли аферистам около 700 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Они сами признали вину и раскаялись. Помимо этого, фигуранты смогли частично возместить ущерб.

Суд признал всех троих виновными. Мужчина получил срок пять лет, одна из сообщниц отправится в колонию на три года, вторая – на 3,5 года.

Ранее мошенник подбрасывал женщине головы птиц и куклы, а потом «снял порчу» за 3,8 млн рублей.