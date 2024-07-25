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Глава Военно-строительной компании Белков арестован

Суд арестовал главу Военно-строительной компании Белкова по делу о махинациях

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Военно-строительный комплекс Министерства обороны (ВСК МО РФ) ' class="item-image" >
Военно-строительный комплекс Министерства обороны (ВСК МО РФ)

Тверской суд Москвы отправил под арест генерального директора Военно-строительной компании Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

«Суд <…> избрал в отношении Белкова меру пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в сообщении.

До этого стало известно, что следователи МВД попросили судей арестовать Белкова. О его задержании стало известно 24 июля. Инцидент, который расследует правоохранительные органы, произошел в 2019 году, когда Белков возглавлял Главное военно-строительное управление по спецобъектам. Работу Военно-строительной компании, которую он возглавляет, курировал обвиняемый в коррупции экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов.

По версии следствия, Белков в бытность руководителем управления был причастен к закупке томографа для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте. Томограф купили по завышенной цене.

Ранее к материалам дела экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова приобщили госконтракты и сведения из налоговой.

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