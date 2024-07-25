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В МВД Украины раскрыли детали об исполнителе убийства Фарион

Глава МВД Украины Клименко заявил, что убийство Фарион готовилось два месяца

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МВД Украины

Подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион продолжительное время готовился к преступлению. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире телеканала «Рада».

«Он готовился как минимум два месяца к совершению этого преступления», — сказал он.

Клименко рассказал об одежде, которую 18-летний подозреваемый купил заранее. Например, панама, в которой фигурант был в момент преступления, была приобретена еще в конце весны. Глава ведомства уточнил, что новых версий убийства пока нет. Следствие прорабатывает ранее озвученные: общественную деятельность Фарион и личную неприязнь.

Касаясь избрания меры пресечения, министр подчеркнул, что она будет определена «сегодня-завтра».

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти. Ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (запрещена в России как террористическая).

25 июля в Днепре задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.

Ранее на Украине показали видео с возможным убийцей Ирины Фарион.

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