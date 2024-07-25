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В Москве водитель такси выстрелил клиенту в голову после ссоры

В Москве таксиста задержали за стрельбу по клиенту

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Таксиста из Москвы подозревают в нападении на клиента. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Инцидент произошел на Международном шоссе. Пассажир сел в машину, но в какой-то момент между ним и водителем произошел конфликт. Мужчина за рулем врезался в ограждение на дороге, после чего открыл стрельбу по клиенту, целясь в голову.

В результате приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Полицейские задержали таксиста.

О том, по какой причине произошла ссора, не сообщается. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, процесс находится на контроле у прокуратуры. Ведомство также проконтролирует решение по вопросу о возбуждении уголовного дела.

До этого в Екатеринбурге у таксиста также возник конфликт с пожилым пассажиром. Мужчина вместе с супругой вызвал такси из-за дождя, но во время поездки паре показалось, что таксист выбрал неудачный маршрут.

Пенсионер сказал об этом таксисту, и в конце поездки водитель вытащил пожилого мужчину с заднего сидения, бросил на дорогу в лужу и начал пинать.

Ранее в Подмосковье приезжие похитили и пытали таксистов.

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