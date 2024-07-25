Юрист объяснил, в каких случаях за выращивание мяты будут наказывать

Мяту выращивают большинство дачников, никакой ответственности за это не предусмотрено. Об этом в интервью RT заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя сообщения о том, что российские огородники могут быть привлечены к уголовной ответственности за выращивание запрещенных растений, в число которых входит мята.

«Нужно понимать, что этот список, утвержденный постановлением правительства, не нужно демонизировать. Мяты полевой и никакой другой я в этом списке не обнаружил», — отметил Соловьев.

По его словам, чтобы наступила серьезная ответственность, мяту нужно выращивать «в промышленных масштабах».

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова до этого сообщила, что выращивание запрещенных растений, таких как шалфей предсказателей и мята полевая, может обернуться для российских дачников штрафами до 300 тысяч рублей или даже тюремным заключением на срок до двух лет.

Также уголовная ответственность может наступить за обнаружение на дачном участке грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин. Кроме того, недавно в список запрещенных растений была добавлена ипомея трехцветная.

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