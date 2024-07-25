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Российская школьница выпала из окна полицейского участка и сломала ноги

В Петербурге школьница пыталась сбежать из полицейского участка и сломала ноги

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурге попытка сбежать из отделения полиции закончилась для 15-летней девушки госпитализацией. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 24 июля в 26 отделении полиции на Ирининском проспекте. Школьница, находившаяся на втором этаже участка, попыталась бежать через окно. Попытка скрыться от правоохранителей завершилась неудачно: девушка получила множественные травмы, в частности сломала обе ноги.

Подростка госпитализировали в Детскую городскую больницу №19. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

До этого 15-летняя девочка из Курганской области сбежала от матери в Тюмень, чтобы жить с цыганами. На побег школьница решилась после нескольких месяцев общения с 16-летним подростком, который позвал ее замуж.

Ранее в Уфе подростки обманули родителей и ушли из дома с рюкзаками.

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