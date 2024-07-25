Велокурьер рассказал, как спас младенца от похитителя

Курьер, который остановил похитителя младенца в Москве, рассказал в беседе с ИА «Регнум», что обратил на подозрительного мужчину внимание за 10 минут до инцидента.

По словам 23-летнего Мухаммаджона О., который два года работает доставщиком продуктов в столице, пьяный мужчина ходил неподалеку от пункта, где курьеры забирают продукты.

«Я забрал заказ и поехал его доставлять. По дороге увидел, как этот мужчина приставал к женщине. Он схватил ребенка, я побежал за ним, чтобы его вернуть. Я просто хотел помочь», — признался курьер.

Мужчина отметил, что похититель бросил на землю ребенка со словами «извините, я так больше не буду». Курьер попытался задержать агрессора, но тот вырвался и скрылся.

«Я подбежал к маме младенца. Там еще была ее старшая дочь, она подошла ко мне и сказала спасибо. Я поехал дальше на заказы», — рассказал доставщик.

Инцидент произошел 23 июля во дворе домов на Ферганском проезде. По неизвестной причине мужчина забежал на детскую площадку, выхватил младенца из рук матери и хотел сбежать, но его остановили очевидцы. Во время побега россиянин бросил ребенка на землю.

Преступника задержали. Им оказался ранее судимый москвич.

Ранее в Новосибирской области младенец впал в кому из-за действий нерадивой матери.