В Москве арестовали мужчину, вступившего в легион «Свобода России»

Тверской районный суд Москвы арестовал жителя города, вступившего в легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Из заявления следует, что под стражей оказался Петр Красько. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ. Речь идет об организации или участии в деятельности вооруженного формирования в целях, противоречащих интересам страны.

«Вступившему в легион «Свобода России» <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток, то есть до 21 сентября 2024 года», — говорится в публикации.

При этом другие подробности о деле не уточняются.

19 июля Южный окружной военный суд признал жителя Краснодара Станислава Лисовского виновным в подготовке к государственной измене и попытке вступить в легион «Свобода России». По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчину завербовали для участия в боевых действиях на стороне Украины.

Гражданин намеревался сначала попасть в Донецк, а потом пересечь российско-украинскую границу. Но его задержали до того, как он отправился в путь.

Ранее в Орловской области задержали мужчину по обвинению в финансировании украинских террористов.