Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве арестовали мужчину, вступившего в легион «Свобода России»

Суд в Москве отправил в СИЗО члена запрещенного легиона «Свобода России»

close
100%
Суды общей юрисдикции города Москвы»‎' class="item-image" >
Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»‎

Тверской районный суд Москвы арестовал жителя города, вступившего в легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Из заявления следует, что под стражей оказался Петр Красько. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ. Речь идет об организации или участии в деятельности вооруженного формирования в целях, противоречащих интересам страны.

«Вступившему в легион «Свобода России» <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток, то есть до 21 сентября 2024 года», — говорится в публикации.

При этом другие подробности о деле не уточняются.

19 июля Южный окружной военный суд признал жителя Краснодара Станислава Лисовского виновным в подготовке к государственной измене и попытке вступить в легион «Свобода России». По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчину завербовали для участия в боевых действиях на стороне Украины.

Гражданин намеревался сначала попасть в Донецк, а потом пересечь российско-украинскую границу. Но его задержали до того, как он отправился в путь.

Ранее в Орловской области задержали мужчину по обвинению в финансировании украинских террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами