Названа дата нового заседания суда по делу Тимура Иванова

Мосгорсуд 7 августа рассмотрит апелляционные жалобы на продление срока ареста в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и предпринимателя Сергея Бородина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В жалобах защита обвиняемых просит пересмотреть решение о продлении ареста. Вместо этого представители Иванова и Бородина просят назначить им домашний арест или другую меру, которая не будет связана с содержанием под стражей.
Агентство отмечает, что Бородин в своей просьбе ссылается на проблемы с сердцем. Почему Иванов просит сменить меру пресечения — не уточняются.
Бывший замминистра обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, сумма подкупа составила 1 миллиард 185 миллионов рублей. Иванов утверждает, что его действия не имели криминального характера и должны рассматриваться как «гражданско-правовые отношения».
Также экс-замглавы Минобороны обращался в суд с просьбой отпустить его из-под стражи на основании того, что ранее он участвовал в боевых действиях и имеет государственные награды.
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