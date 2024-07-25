Названа дата нового заседания суда по делу Тимура Иванова

Мосгорсуд 7 августа рассмотрит апелляционные жалобы на продление срока ареста в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и предпринимателя Сергея Бородина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В жалобах защита обвиняемых просит пересмотреть решение о продлении ареста. Вместо этого представители Иванова и Бородина просят назначить им домашний арест или другую меру, которая не будет связана с содержанием под стражей.

Агентство отмечает, что Бородин в своей просьбе ссылается на проблемы с сердцем. Почему Иванов просит сменить меру пресечения — не уточняются.

Бывший замминистра обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, сумма подкупа составила 1 миллиард 185 миллионов рублей. Иванов утверждает, что его действия не имели криминального характера и должны рассматриваться как «гражданско-правовые отношения».

Также экс-замглавы Минобороны обращался в суд с просьбой отпустить его из-под стражи на основании того, что ранее он участвовал в боевых действиях и имеет государственные награды.

Ранее фигурант дела Иванова попросил из-за здоровья отпустить его из СИЗО