Врач рассказала о преимуществах арбузной диеты

Трехдневная арбузная диета поможет сбросить три килограмма. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Арбуз, по ее словам, является низкокалорийным продуктом, обладающим целым комплексом полезных свойств.

«Мы берем полтора килограмма арбуза для человека с избытком веса порядка 10 килограммов. Для мужчин можно чуть больше — 1,7 килограмма. Нужно разделить всю мякоть на шесть приемов, распределить равномерно от первого часа после пробуждения и примерно до 7 часов вечера и в течение всего дня, рассасывая кусочки арбуза, можно удовлетворять аппетит», — объяснила Королева.

Дополнительно нужно выпивать 2-2,5 литра воды, добавила врач.

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Арбуз, по их словам, содержит от 6 до 13 % легкоусвояемых сахаров, которые включают глюкозу, сахарозу и фруктозу. Это такой же низкокалорийный продукт, как и дыня. Однако в отличие от арбуза она может стать причиной аллергии, поэтому для аллергиков арбуз полезнее.

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