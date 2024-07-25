Мужчина, задержанный за похищение младенца в Москве, уже пытался его украсть

Подозреваемый в неудачном похищении ребенка в Москве мужчина и раньше предпринимал попытку украсть этого младенца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, 15-летняя двоюродная сестра девочки прогуливалась с ней в коляске в лесопарковой зоне. В какой-то момент к ним подбежал мужчина, схватил ребенка и попытался скрыться, но прохожий бросился за ним. После этого подозреваемый бросил ребенка на землю и убежал.

Девушка позвонила матери двоюродной сестры, и женщина вскоре подошла к ним, взяла дочь на руки. После этого подозреваемый выхватил младенца и снова попытался скрыться, но его остановил курьер-очевидец. Россиянин снова бросил девочку на землю.

В результате пострадавшую госпитализировали с множественными повреждениями. Подозреваемого задержали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

По данным источника, мужчина находился под действием наркотиков. В СК РФ сообщили, что, предположительно, подозреваемый был пьян.

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