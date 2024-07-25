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Сальдо заявил, что ВСУ выгоняют жителей херсонских сел из домов

Сальдо: ВСУ пытаются скрыть фортификацию в Херсонской области эвакуацией жителей

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются скрыть от жителей населенных пунктов, расположенных на границе Херсонской и Николаевской областей, создание фортификационных сооружений, принудительно эвакуируя население с этих территорий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его данным, украинские военные заставляют жителей села Правдино уезжать в сторону Николаева, обещая насильно выселить их в случае отказа. В селе Миролюбовка ВСУ угрожают забрать детей у тех жителей, которые отказываются покидать свои дома.

«На самом деле украинская военщина хочет скрыть от внимания местных жителей фортификационные работы, проводимые на границе Херсонщины и Николаевщины в ожидании наступления российской армии», — отмечается в сообщении.

По словам Сальдо, в Николаеве украинцы заминировали Варваровский мост и планируют взорвать его в случае приближения Вооруженных сил РФ.

В середине июня партизанская организация «Херсонское сопротивление» сообщила, что украинские чиновники вывозят из административных зданий в Херсоне имущество и архивы в направлении Снигиревки и по Николаевской трассе.

До этого на Украине объявили принудительную эвакуацию из Торецка.

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