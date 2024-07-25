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На трассе М-5 столкнулись две машины, пять человек пострадали

В Челябинской области пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами

В Челябинской области произошло ДТП с участием двух машин. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на территории Усть-Катавского городского округа, на 1628-м километре автодороги М-5 «Урал». По версии правоохранителей, на отрезке пути столкнулись два легковых автомобиля.

На кадрах с места инцидента заметно, что обе машины серьезно пострадали. Одна из них влетела в ограждение и перевернулась на бок. Вокруг можно заметить детали автомобилей. На месте работают не только сотрудники ГИБДД, но и фельдшеры скорой помощи.

В аварии пострадали пять человек, информация об их травмах и состоянии не сообщается. Еще двоих человек медикам спасти не удалось.

Детали ДТП неизвестны. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого трассу М-11 перекрыли из-за крупной аварии с участием фуры. Водитель средства передвижения на высокой скорости врезался в грузовик ремонтников.

Ранее молодой водитель сбил ребенка, скрылся с места ДТП и сжег автомобиль.

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