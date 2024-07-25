Взрыв газа в жилом доме в Хабаровском крае попал на видео

Момент взрыва газа в одном из жилых домов в селе Тополево в Хабаровском крае попал на видео. Ролик появился в Telegram-канале NewsKhv.

Инцидент засняла камера домофона на соседнем здании. На кадрах видно, как в доме происходит взрыв и задевает находившихся рядом со строением людей. В том числе речь идет о детях.

ЧП в многоквартирном доме в селе Тополево случилось днем 25 июля. В комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите рассказали, что в результате инцидента пострадали пять человек. Ранения получили мужчина, женщина и трое детей.

При этом после взрыва в квартире, где он произошел, начался пожар. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, из-за чего помещение полностью выгорело. Кроме того, повреждения получили четыре балкона.

В официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ сообщается, что к ликвидации возгорания были привлечены 32 сотрудника экстренных служб и девять единиц техники. К 14:53 по местному времени (7:53 мск) пожар потушили. По данным ведомства, одним из пострадавших является хозяин упомянутой квартиры.

Ранее в торговом центре на территории Краснодарского края произошел взрыв газа.