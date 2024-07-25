В Литве рассказали о плане массовой эвакуации на случай войны

Правительство Литвы разработает план массовой эвакуации населения в случае войны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики, передает LRT.

«Различные министерства и ведомства Литвы разрабатывают планы массовой эвакуации гражданского населения в случае военного конфликта», — говорится в сообщении.

По данным портала, литовские МВД, Минобороны и Минтранс в сотрудничестве с национальным центром антикризисного реагирования разрабатывают этот план по эвакуации людей.

В рамках плана муниципальные органы должны оказать переселение до четверти населения. Приоритетное внимание будет уделяться людям с ограниченными возможностями, а также беременным женщинам и семьям с маленькими детьми.

До этого стало известно, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией. Сделать это планируется с целью защиты альянса от военных угроз и «других вредных действий» со стороны Москвы.

Ранее сообщалось, что страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ России.