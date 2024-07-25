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Запрещенный после интервью Захаровой немецкий журнал подал в суд

Журнал Compact подал в суд на МВД ФРГ из-за запрета деятельности в стране

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Depositphotos

Руководство немецкого журнала Compact подало иск с обжалованием запрета своей деятельности со стороны министерства внутренних дел (МВД) Германии. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального административного суда Феликс Хайдрих.

«Вчера вечером и иск, и срочное заявление были поданы журналом Compact в федеральный административный суд», — сказал Хайдрих.

По словам представителя, на текущий момент нельзя предсказать точные сроки рассмотрения дела.

13 июля в журнале Compact вышло интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Через пару дней в редакции прошли обыски, а само издание власти фактически запретили. По словам Захаровой, главной причиной запрета стала «правда, которую тщательно скрывают от немцев».

При этом в МВД Германии решение о запрете объяснили тем, что издание распространяло «антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам» материалы и теории заговора.

Печатная версия Compact выходила каждый месяц с 2010 года. Издание критиковали за связи с партией «Альтернатива для Германии» и другими европейскими движениями «новых правых».

Ранее Compact назвал беседу Карлсона и Путина «интервью года».

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