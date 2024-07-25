Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес экс-адвоката Илью Новикова (признан в РФ иностранным агентом), заочно осужденного за распространение фейков о ВС РФ, в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает сайт ведомства.

«Физические лица: Новиков Илья Сергеевич*, 11.02.1982 года рождения, город Москва», — уточнили в перечне.

В июне адвокату и экс-знатоку «Что? Где? Когда?» Новикову вынесли приговор по делу о фейках про ВС РФ. Суд назначил ему 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Новиков с 2021 года живет и работает в Киеве. После начала спецоперации заявил о вступлении в ряды теробороны ВСУ. 25 ноября 2022 года Минюст РФ внес Новикова в список физлиц-иноагентов, затем МВД России объявило его в розыск.

В июне 2023 года Илью Новикова лишили статуса адвоката в России за недостойное поведение.

Ранее ФСБ завела дело на бывшего игрока в «Что? Где? Когда?» за переход на сторону Украины.