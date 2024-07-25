У побережья Турции нашли украинский гидроцикл со взрывчаткой

Начиненный взрывчатым веществом гидроцикл, предположительно принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) Украины, найден у берегов Стамбула вблизи пляжа Чаталджа. Об этом сообщило агентство IHA.

По данным средства массовой информации, гидроцикл был обнаружен 25 июля. К водному транспортному средству были прикреплены несколько видеокамер. Турецкие полицейские и военные блокировали место опасной находки.

В конце июня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина преднамеренно минирует акваторию Черного моря, это несет угрозу другим странам в регионе из-за дрейфа мин.

В январе 2024 года минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. В турецком военном ведомстве отмечали, что военные действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Черном море. Согласно меморандуму, борьбой с минной угрозой будут заниматься только Турция, Болгария и Румыния.

Ранее в акватории пляжа у Севастополя нашли неразорвавшийся боеприпас от ATACMS.