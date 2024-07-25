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Москвич, укравший ребенка у матери на детской площадке, стал фигурантом дела

В Москве возбудили дело после похищения ребенка у матери во дворе дома

Следователи Москвы обратили внимание на ситуацию с похищением ребенка на юго-востоке столицы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Фигуранта задержали, им оказался мужчина 1997-го года рождения.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – поделились в ведомстве.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Сам инцидент произошел во дворах домов по Ферганскому проезду. По неизвестной причине мужчина забежал на детскую площадку, выхватил младенца из рук матери и хотел сбежать, но его остановили очевидцы. Во время побега россиянин бросил ребенка на землю.

Ребенок попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Известно, что подозреваемый был ранее судим за мошенничество. Во время инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Новосибирской области младенец впал в кому из-за действий нерадивой матери.

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