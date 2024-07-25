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Петербуржец, хранивший в гараже много наркотиков и револьвер, получил 21 год колонии

В Петербурге осудили мужчину, хранившего в гараже наркотики и револьвер

В Петербурге мужчину, который хранил в гараже десять килограммов наркотиков и револьвер, отправили в колонию. Об этом сообщает городская прокуратура.

По информации ведомства, суд установил, что мужчина хранил в гараже различные наркотики, включая кокаин, метадон, героин, гашиш, мефедрон и амфетамин. Общая масса запрещенных веществ составляла более десяти килограммов. В помещении также обнаружили пригодный для стрельбы револьвер и 23 патрона для нарезного огнестрельного оружия — разрешения на хранение у подсудимого не было. Удалось выяснить, что наркотики россиянин хранил для последующего сбыта через закладки. Его также уличили в продаже гашиша массой более 10 грамм.

Мужчину признали виновным в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере, покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. Россиянина приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме призвали криминализировать употребление наркотиков.

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