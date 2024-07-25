Назван милый лесной зверек, от которого стоит держаться подальше

Диких ежей не стоит брать в руки, поскольку они являются переносчиками целого ряда болезней. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев. Инфекции, по его словам, проникают в организм человека через укус животного.

«Ежи могут переносить желтую лихорадку, сальмонеллез, лептоспироз и бешенство. <...> Ежи по своей природе хищники, укусить они могут при любом контакте. Именно поэтому подходить близко, а тем более брать на руки и забирать домой ежей категорически не рекомендуется», — сказал Гоев.

В случае, если еж укусил, врач посоветовал, по возможности, поймать животное и отнести к ветеринару, чтобы исключить бешенство. Рану при этом нужно обработать антисептиком.

Заведующий лабораторией общей эпизоотологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН Александр Александрович Шабейкин до этого говорил, что бешенство — одно из самых опасных заболеваний, которым человек может заразиться от животного. При этом выявить «на глаз» заболевание у животного нельзя, даже по поведению.

Кроме того, по его словам, опасность представляет относительно длинный инкубационный период, когда вирус по нервной системе продвигается из места проникновения (укуса) до головного мозга животного. Чаще всего он длится три-четыре недели, но в некоторых случаях может затянуться.

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