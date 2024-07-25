Детский врач похитила новорожденного из роддома

В Бразилии детский невролог похитила новорожденного из палаты, где младенец спал вместе с матерью, женщина засунула девочку в рюкзак и отвезла к себе домой. Об этом сообщает Daily Mail.

В Бразильском штате Гояс 42-летнего медицинского работника арестовали за похищение ребенка. По данным следователей, доктор Клаудия Алвес вошла в палату, где спали мать с ребенком, положила девочку в рюкзак и вынесла из больницы.

Обнаружив пропажу дочери, родители обратились в полицию. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, стражи порядка установили местонахождение злоумышленницы. Ребенок находился в доме Алвес вместе с няней. Бразильянка тщательно готовилась к похищению — в комнатах и ее машине полицейские нашли множество детских вещей, игрушек и памперсов.

Новорожденную вернули в семью, врача-похитительницу арестовали, ей может грозить до восьми лет тюрьмы.

До этого сообщалось, что двое мужчин пытались заманить ребенка в машину, обещая отвезти его в больницу к родителям. Автомобиль, в котором сидели двое мужчин, остановился рядом с мальчиком, когда он шел один по улице. Неизвестные сказали ребенку, что его родители находятся в больнице и что они могут отвезти его туда прямо сейчас. Тем не менее мальчик не стал садиться к ним в машину и быстро побежал домой.

Ранее в Москве пьяный мужчина пытался похитить младенца у матери и бросил его на землю.