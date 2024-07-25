Пассажира московского метро будут судить за прыжок на пути

В Москве задержали 51-летнего мужчину, который спрыгнул с платформы на пути в метро. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

По информации ведомства, инцидент произошел на станции «Текстильщики», расположенной на большой кольцевой линии. Мужчина спрыгнул с платформы на жесткий путь и направился в тоннель. Позже он поднялся обратно, увидев приближающийся состав.

Полицейские московского метро в кратчайшие сроки задержали злоумышленника и доставили в отдел. В его отношении составили административный протокол по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

До этого в Выборге мужчина лишился 100 тысяч рублей из-за нападения на работника вокзала. Житель Петербурга нецензурно выражался и ударил сотрудника транспортной безопасности после того, как тот потребовал его покинуть здание. Его оштрафовали по решению суда.

Ранее отец и сын из Владимирской области избили в метро москвича ради телефона.