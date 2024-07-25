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Спецслужбы Украины заподозрили в вербовке российских наркоманов

Mash: спецслужбы Украины начали вербовать наркоманов в российских рехабах

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Depositphotos

Спецслужбы Украины начали вербовать наркоманов в российских реабилитационных центрах для совершения диверсий и терактов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, людей привлекают большими гонорарами, эвакуацией после совершенных преступлений в Киев и «дальнейшей евроинтеграцией».

В публикации Mash об этом рассказал один из завербованных. Как сообщает канал, 36-летнего мужчину якобы нашли сотрудники спецслужб Украины через Telegram.

Он находился на принудительном лечении в Калужской области после того, как правоохранители обнаружили у него мефедрон. Украинские спецслужбы предложили мужчине понаблюдать за военным аэродромом Шайковка.

Мужчину обнаружили при попытке выполнить задание, а после выписки из учреждения арестовали. По словам россиянина, при успешном выполнении задачи ему обещали в том числе решить вопросы с законом.

В мае бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказывал, что украинские кол-центры, промышляющие финансовыми мошенничествами, также работают и над вербовкой россиян для диверсий на территории страны.

Ранее посольство РФ опровергло слухи о вербовке студентов из Африки на СВО.

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