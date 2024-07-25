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На Украине задержали подозреваемого в убийстве Фарион

Зеленский: в Днепре задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

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МВД Украины

В Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион, которую застрелили во Львове. Об этом говорится в соцсетях украинского президента Владимира Зеленского.

«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион», — говорится в сообщении.

Он назвал операцию по поимке преступника непростой и отметил, что в ней участвовали сотни представителей правоохранительных органов.

«Задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы», — сообщил Зеленский.

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти. Ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская группировка «National-Socialism/White Power» (запрещена в России как террористическая). Группировка назвала Фарион «внутренним врагом» и заявила, что мотивом убийства стало провоцируемое ею «разжигание ненависти по языковому признаку внутри украинского общества». Также украинские радикалы опубликовали видео вероятного момента убийства Ирины Фарион.

Ранее на Украине показали видео с возможным убийцей Ирины Фарион.

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