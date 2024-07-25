СМИ сообщают об эвакуации Пушкинского музея в Москве

Telegram-канал «Агентство «Москва» сообщает об эвакуации посетителей Пушкинского музея.

«По данным наших коллег из М24, людей выводят на улицу. Причины пока неизвестны», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что посетителей выводят на улицу через служебный вход.

Позже «Агентство «Москва» со ссылкой на музей сообщило, что тревога оказалась ложной, музей работает в штатном режиме.

До этого в Москве эвакуировали общежитие Московского государственного университета (МГУ) в здании на проспекте Вернадского. Возгорание произошло в одной из комнат общежития. Информация о возможных пострадавших не приводилась.

В июне в Москве эвакуировали ТРЦ «Калейдоскоп», который находится у метро «Сходненская».

Ранее в Москве эвакуировали посетителей ТЦ «Охотный ряд».