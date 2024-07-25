Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемого в подрыве машины в Москве могли завербовать дистанционно

РИА: фигуранта дела в подрыве авто в Москве могли завербовать дистанционно в РФ

close
100%
Телеграм-канал «SHOT»

Фигуранта дела о подрыве Land Cruiser на севере Москвы Евгения Серебрякова могли завербовать дистанционно в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Серебрякова могли завербовать, когда он находился в России. Дистанционным путем или нет, это сейчас выясняется», — заявил он.

Отмечается, что анализируются социальные сети и личные данные мужчины. Он добавил, что также проверяется украинский след в этом деле.

До этого сообщалось, что организатор подрыва Land Cruiser на севере Москвы действовал в составе группы. Сейчас следствие ищет заказчика преступления и его организатора.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что подозреваемый в подрыве машины в Москве хотел бежать из Турции в Грецию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами