Обвиняемого в подрыве машины в Москве могли завербовать дистанционно

Фигуранта дела о подрыве Land Cruiser на севере Москвы Евгения Серебрякова могли завербовать дистанционно в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Серебрякова могли завербовать, когда он находился в России. Дистанционным путем или нет, это сейчас выясняется», — заявил он.

Отмечается, что анализируются социальные сети и личные данные мужчины. Он добавил, что также проверяется украинский след в этом деле.

До этого сообщалось, что организатор подрыва Land Cruiser на севере Москвы действовал в составе группы. Сейчас следствие ищет заказчика преступления и его организатора.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что подозреваемый в подрыве машины в Москве хотел бежать из Турции в Грецию.