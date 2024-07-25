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Помощь инвесторов назвали ключевой для увеличения количества турпоездок по России

Гендиректор GRT Consulting Исляев: в Горно-Алтайске появится аэропорт мирового уровня

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Wikimedia Commons

Целевой уровень туристических поездок, предусмотренный нацпроектом «Туризм и гостеприимство», должен вырасти на 67% к 2030 году и составить порядка 140 млн, также как и ожидается рост доли туризма в ВВП, рассказал эксперт по GR, генеральный директор GRT Consulting Тимур Исляев.

По его словам, для достижения такого уровня необходима слаженная работа и активность всех заинтересованных сторон, а особенно инвесторов.

«В этом смысле участие Сбера в туристических проектах в Краснодарском крае, Крыму и республике Алтай становится ключевым драйвером роста всей индустрии региона», — сказал Исляев.

Он отметил, что создание продуктов мирового уровня является отличительной особенностью работы Сбера.

«Например, в 2023 году курорт «Манжерок» стал лауреатом самой престижной премии планеты для отельеров в сегменте премиум World Luxury Hotel Awards, победив сразу в трех номинациях, награждения которой состоялось в Афинах. А крымский курорт Сбера Mriya Resort & SPA стал единственным российским курортом, который завоевал 29 мировых, 26 европейских и 40 российских наград на ведущих премиях индустрии гостеприимства», — сказал он.

Исляев подчеркнул, что после завершения реконструкции в Горно-Алтайске появится аэропорт мирового уровня.

Напомним, ранее заместитель председателя Сбера Станислав Кузнецов представил эскиз нового аэропорта в Горно-Алтайске.

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