Внук фронтовика попытался продать медали деда и стал фигурантом уголовного дела

В Нижнем Тагиле транспортная полиция задержала местного жителя, который пытался продать государственные награды своего деда. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Мужчина разместил в интернете объявление о продаже медалей, на него откликнулись сотрудники правоохранительных органов, которые, играя роль покупателей, назначили тагильцу встречу.

«Когда житель Нижнего Тагила пришел в назначенное место, оперативники задокументировали сделку, после чего доставили мужчину в линейный отдел полиции», — говорится в сообщении СМИ.

Медали были направлены на экспертизу, которая показала, что знаки отличия относятся к государственным наградам. Тагилец пытался сбыть их за пять тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград» УК РФ.

До этого 54-летний россиянин отправил посылкой в Армению шесть орденов Красной звезды и Отечественной войны II степени, но награды изъяли на таможне.

Ранее сотрудники Шереметьево задержали иностранца с ломом золота на миллионы рублей.