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Выходные на День России будут длиться четыре дня

Минтруд: выходные на День России в 2025 году будут длиться четыре дня

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В следующем, 2025 году, россияне на День России будут отдыхать с 12 по 15 июня. Об этом говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

«Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными… Четыре дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне», — заявил глава Минтруда Антон Котяков.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. На майские праздники в следующем году будет восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

До этого сообщалось, что большинство — 87% — российских специалистов работали в новогодние выходные, при этом 52% из них всегда работают по праздникам. 41% опрошенных объясняют свои переработки тем, что «не видят разницы между обычными выходными и новогодними праздниками». Исследование показало, что 18,5% россиян мотивирует работать на праздниках увеличение дохода.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если заставляют работать в праздники.

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