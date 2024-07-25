Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство

Следственный комитет вывел уголовное дело против мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея в отдельное производство, так как его ранее объявили в федеральный розыск. Об этом говорится в Telegram-канале СК.

Параллельно Следком заявил о завершении расследования дела в отношении самой Блиновской. Блогера обвиняют в том, что она при поддержке мужа не заплатила налоги в размере 906 млн рублей. Как считает СК, после этого супруги легализовали часть средств, а именно — 716 млн рублей.

17 июля стало известно, что Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР. До этого он служил в штурмовом подразделении и участвовал в боях под Красногоровкой. Его однополчанин и экс-адвокат Эльман Пашаев рассказал, что блогер состоял в пятой отдельной мотострелковой бригаде.

28 июня МВД России объявило в розыск Блиновского по статье Уголовного кодекса РФ. Причиной стало то, что обвиняемый не явился к следователю для ознакомления со своим уголовным делом.

Ранее адвокат Блиновской рассказала о возможности блогера освободиться от уголовного дела.