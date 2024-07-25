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Суд назначил россиянину обязательные работы по статье об оскорблении чувств верующих

Суд назначил россиянину Мураеву обязательные работы за дебош в храме Москвы

Зеленоградский районный суд Москвы назначил россиянину Александру Мураеву наказание в виде обязательных работ по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В заявлении говорится, что Мураев совершил нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, публично выразив свое неуважение к верующим в месте, специально предназначенном для проведения богослужений.

По данным суда, мужчина, находясь в одном из православных храмов Москвы, в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался и нанес удары по защитному стеклу иконы, разбил стекло.

Суд признал Мураева виновным в оскорблении чувств верующих и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов.

В каком храме было совершено преступление, не уточняется.

18 июня в храме на юго-западе Москвы неизвестный мужчина подошел к поминальному столу и задул стоявшие на нем свечи. У него был сообщник, который снимал происходящее на камеру. Одна из прихожанок заметила подозрительных людей и сделала им замечание. В результате потушивший свечи молодой человек напал на женщину. В последствии россиянина отправили на принудительное психиатрическое лечение.

Ранее сообщалось, что осужденный за сожжение Корана Журавель отказался обжаловать приговор.

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