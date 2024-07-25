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В Госдуме рассказали, как увеличить продолжительность жизни россиян

Депутат Куринный: в России нужно бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями

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Shutterstock

В России необходимо эффективнее бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чтобы выполнить задачу по увеличению продолжительности жизни граждан. Об этом в беседе с НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По его словам, на эти болезни в стране приходится 45% всех трагических случаев.

«И это тот резерв, за счет которого, если мы удачно будем бороться с проблемой, сможем решить стратегические задачи, поставленные президентом. Это, например, увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет, что является очень амбициозной целью. По моим данным, в этом году рост показателя резко затормозится, так что выполнение задачи по ожидаемой продолжительности жизни находится под угрозой. Так что нужны новые подходы», — отметил Куринный.

По словам депутата, вскоре в стране начнут реализовывать новый проект по программе лечения сердечно-сосудистых недугов. Он выразил надежду, что в него войдут новые центры, маршруты, а также увеличение подготовки кадров.

До этого Алексей Куринный говорил, что около 10-15% от общего количества инсультов в России за год приходятся на молодых людей. По его словам, ежегодно в стране выявляют около 400 тысяч случаев инсульта.

Ранее стало известно, как снизить риск инсульта, деменции и депрессии.

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