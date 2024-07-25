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Россиянам рассказали, как выявить причину стресса

Психолог Харитонова: чтобы успокоиться, необходимо выявить причину стресса

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Depositphotos

Для того, чтобы успокоиться и расслабиться, в первую очередь нужно выявить причину стресса. Сделать это можно мысленно, но если записать ответы на бумаге, результат получится более эффективным. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Юлия Харитонова.

«Для этого можно сделать таблицу стрессовых ситуаций: на что именно вы реагируете? С какой интенсивностью по шкале от 0 до 100? Как часто? Какие последствия вызывает стресс? Как вариант, это может быть переедание или бессонница», — сказала Харитонова.

Выяснив, как часто настигает стресс, нужно кратко описать ситуацию-триггер. К примеру, какие негативные картины рисует воображение и насколько реально их воплощение в жизнь, посоветовала эксперт.

В 2024 году ученые из Университета Мин Чуань на Тайване изучили связь между наличием у людей питомцев и их душевным благополучием. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Management Practice (IJMP).

Специалисты обнаружили, что наличие любимцев парадоксальным образом усиливает эмоциональное истощение у страдающих от рабочего стресса людей. Но в то же время хозяева животных отмечали, что, несмотря на более глубокие переживания, их питомцы помогают им легче переносить нагрузки в связи с занятостью и оставаться довольными жизнью.

Ранее стало известно, как снизить риск инсульта, деменции и депрессии.

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