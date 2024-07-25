Пенсионер надругался над внучками в течение 20 лет и отправился в тюрьму на 10 лет

В Германии педофил женился на женщине с пятью внучками и надругался над ними в течение 20 лет. Об этом сообщает Bild.

Накануне суд рассмотрел дело 73-летнего Вольфганга П. из Берлина и приговорил его к 10 годам заключения, а также выплате компенсации ущерба в размере €120 тыс. Несмотря на результаты судебного разбирательства, жена мужчины и бабушка его жертв продолжает поддерживать его и звонит ему в тюрьму по три раза в день.

За 20 лет их брака Вольфганг надругался в общей сложности над пятью внучками женщины. Как было установлено, мужчина стал насиловать двух старших сестер еще в 2000-2001 годах. Примерно в то же время он стал вести дневник под названием «Моя история», в котором описывал совершенные им преступления.

Сегодня старшей из пострадавших 29 лет, а младшей — всего семь, каждая из них подвергалась насилию со стороны дедушки в возрасте от трех до десяти лет. Двое из жертв до сих пор нуждаются в психотерапии. Родители девочек упрекают друг друга в случившемся, при этом все члены семьи почти не общаются между собой.

Ранее в Воронеже гробовщик растлил не менее 100 девочек.