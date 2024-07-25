Иностранный контрабандист пытался вывезти из России украшения на миллионы рублей

Сотрудники аэропорта Шереметьево задержали 35-летнего иностранца, который попытался незаконным способом вывезти из РФ ювелирные изделия. Об этом Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила в официальном Telegram-канале.

Гражданина Китая остановили во время прохождения «зеленого» коридора. При осмотре его вещей, в обувной коробке инспектор нашла 32 пары серег, 15 колец и 3 цепочки. Экспертиза показала, что все изделия новые. Украшения изготовлены из золота 585 пробы со вставками из бриллиантов, изумрудов, сапфиров, рубинов и других камней. Стоимость украшений специалисты оценили в пять миллионов рублей.

Иностранец пояснил, что не знал о необходимости задекларировать багаж и отметил, что драгоценности его попросили передать на родину знакомые.

Теперь задержанному грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей за контрабанду.

До этого россиянка привезла из отпуска песок с радиацией в 11 раз выше допустимой, она собиралась сделать из него скраб.