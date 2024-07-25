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Москвич заплатил долги по алиментам после ареста его Tesla

Приставы арестовали Tesla, чтобы заставить москвича заплатить 10 млн его детям

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Shutterstock

Москвич закрыл задолженность по алиментам после того, как приставы арестовали его Tesla Model 3. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ ФССП.

Суд обязал жителя Басманного района и отца двух несовершеннолетних мальчиков ежемесячно выплачивать часть своего дохода на их содержание. Долгое время мужчина игнорировал эту обязанность, и в конце концов его долг перед детьми составил 10,3 млн рублей. Судебный пристав начал исполнительное производство в отношении должника и установил, что на его имя зарегистрирован седан Tesla Model 3.

«В отношении имущества мужчины был вынесен запрет на совершение регистрационных действий. Кроме того, сотрудник ведомства ограничил гражданина в специальном праве в части водительского удостоверения и вынес запрет на выезд за пределы страны», — говорится в сообщении ведомства.

Также оказалось, что неплательщик занимает руководящую должность в одном из московских банков, и часть его зарплаты стали удерживать в счет долга. Однако для полного его погашения этих денег не хватило, и приставы пришли к мужчине домой, чтобы арестовать его автомобиль. Банкир не стал рисковать своей Tesla и быстро погасил задолженность.

Ранее приставы арестовали кедровые орехи, которые собрал спрятавшийся в глухой тайге алиментщик.

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