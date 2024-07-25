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Молодого человека избили в екатеринбургском ночном клубе из-за места у барной стойки

Трое неизвестных избили молодого человека в ночном клубе в Екатеринбурге

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Екатеринбурге посетители ночного клуба избили молодого человека из-за места у барной стойки. Об этом пострадавший рассказал агентству Ura.ru.

По словам 22-летнего Владислава, в ночь на 20 июля он впервые пришел с другом в клуб Union и не знал о его скандальной репутации. Молодые люди заказали коктейли, прошли во второй зал и решили присесть, увидев свободные места у барной стойки.

«Однако неизвестному мне парню это не понравилось. Заявляя об этом с претензией, он начал меня оскорблять, а потом внезапно ударил, чего я не ожидал. Мой друг стал его оттаскивать, но два собутыльника неадеквата напали со спины и принялись нас избивать», — пояснил екатеринбуржец.

Юноша утверждает, что другие посетители не пытались защитить жертв, а охрана долго не реагировала на потасовку, и троица начала избивать одного Владислава. Больше всего у него пострадала голова. Когда охранник все же решил вывести компанию на улицу, нападавшие стали бить пострадавшего по спине. Они также угрожали ему расправой. После инцидента молодой человек обратился в полицию с заявлением, и эксперты зафиксировали у него побои.

В ночном клубе не стали отвечать на звонки журналистов. В полиции заявили, что сотрудники ведомства проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее блогер из Нижнего Новгорода рассказала о травмах, полученных ею в баре.

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