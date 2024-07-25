В России заговорили о более жестких наказаниях за фишинг

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что Россия подготавливает проекты по ужесточению ответственности за преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом он заявил, выступая в Бишкеке на заседании генпрокуроров государств — членов ШОС «Роль прокуратуры в условиях современного мира и эпоху цифровизации: опыт стран ШОС в противодействии новым угрозам и обеспечении прав человека», передает ТАСС.

По его словам, ориентируясь на поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи, Генпрокуратура в 2020 году создала рабочую группу по противодействию информационной преступности, в которую вошли представители правоохранительных органов и других профильных ведомств.

«В рамках ее деятельности с учетом правоприменительной практики подготовлены законопроекты об уточнении составов преступлений, совершенных с использованием специальных технических средств», — заявил Краснов, уточнив, что речь идет о фишинге, социальной инженерии, кибервымогательстве и DDoS-атаках.

Генпрокурор добавил, что в законопроектах также предусмотрено усиление ответственности за такие преступления.

Кроме этого, он отметил, что, по предложению Генпрокуратуры, Госдума рассматривает законопроект о криминализации незаконного оборота баз персональных данных и администрирования теневых площадок, которые их распространяют.

До этого начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко рассказал, как происходит большая часть киберпреступлений.

Ранее депутат рассказал о мерах защиты пожилых граждан в цифровой среде.