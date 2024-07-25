У побережья Тайваня затонуло грузовое судно

Грузовое судно, которое попало в шторм из-за тайфуна «Гаеми», затонуло у берегов Тайваня, девять членов экипажа пропали без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что инцидент произошел в акватории порта города Гаосюн. Судно шло под флагом Танзании, а его экипаж был из Мьянмы.

Супертайфун «Гаеми» обрушился ночью 25 июля на Тайвань в районе уезда Илань. Из-за тайфуна на Тайване прекратили движение поездов и отменили большинство рейсов.Тропический циклон в данный момент находится в Тайваньском проливе и движется в сторону восточной китайской провинции Фуцзянь. Ближе к вечеру он должен достигнуть побережья.

До этого японские ученые из Нагойского университета установили, как изменения климата и увеличение температуры морской воды сказываются на тайфунах. По их словам, тропические циклоны остаются одной из самых опасных разновидностей стихийных бедствий в мире, представляя большую угрозу для жителей Юго-Восточной Азии.

Ранее ученые научились изучать смерчи и ураганы с помощью детекторов космических лучей.