На Украине из-за дефицита электроэнергии стали использовать необычный источник питания

Жители Украины из-за дефицита электроэнергии начали использовать батареи Tesla для домов. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, украинские механики разбирают автомобили Tesla и делают из одной батареи более чем десяток домашних аккумуляторов.

В частности, украинский бизнесмен Александр Бентса ранее занимался скупкой разбитых Tesla, переправлял их на Украину для последующего ремонта и перепродажи. Сейчас мужчина занимается тем, что делает из одной батареи Tesla несколько перезаряжаемых систем.

Отмечается, что каждая система имеет мощность пять киловатт-час, этого хватает на освещение и работу электрооборудования в обычной квартире на 10 часов. Отец бизнесмена запитал дом в пригороде Киева напрямую от Tesla, стоящей во дворе.

«Вы можете питать целый дом на этой энергии в течение недели», — поделился Бентс.

До этого Минэнерго Украины сообщало, что энергетический объект, расположенный на севере Украины, получил повреждения в результате взрывов.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.