Сбер представил модель нового аэропорта в Горно-Алтайске

Заместитель председателя Сбера Станислав Кузнецов представил эскиз нового аэропорта в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба Сбера.

По его словам, в настоящее время уже заключен договор на проектирование, завершены полевые изыскания, а также материалы по организации международного пункта пропуска направлены в Минтранс России.

Кузнецов отметил, что новый аэропорт будет отвечать международным стандартам организации авиасообщения.

«Новый аэропорт в Горно-Алтайске сможет принимать до 1,5 млн пассажиров в год», — сказал он.

Также Кузнецов добавил, что аэропорт будет оборудован системой светотехники и навигации, а взлетно-посадочная полоса станет длиннее на 500 м.

По словам Кузнецова, количество мест стоянки для крупных воздушных судов увеличится с 4 до 21.

«В дизайне нового аэровокзала будут использоваться уникальные элементы, характерные природе и обычаям региона, а само здание будет бережно вписано в природный ландшафт местности», — рассказал он.

В Сбере отметили, что благодаря развитию курорта «Манжерок» турпоток на Алтай в последнее время значительно увеличился.