Автомобилист распылил перцовый газ в лицо водителю автобуса после замечания

На Сахалине водителя автобуса временно ослепили перцовым газом, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Инцидент произошел сегодня утром в Южно-Сахалинске. По словам очевидцев, водитель белого «Лексуса» внезапно подрезал 119-й автобус, который во избежание ДТП был вынужден применить резкое торможение.

Тогда водитель сделал замечание нарушителю ПДД и получил прямо в лицо струю из перцового баллончика. Автомобилист скрылся с места происшествия, и помощь пострадавшему оказывали ставшие свидетелями конфликта пассажиры.

Известно, что мужчина на время ослеп, его госпитализировали. По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее женщина-водитель напала на 73-летнюю пенсионерку за слишком медленную езду.