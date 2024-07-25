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В Москве рабочий застрял в емкости из-под топлива

«360»: рабочий в Москве застрял в емкости из-под топлива

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

На юго-западе Москвы рабочий застрял в емкости из-под топлива во время ее очистки, ему потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его данным, звонок в экстренные службы поступил со Старобитцевской улицы в Северном Бутове. Он уточнил, что рабочий столкнулся с плохим самочувствием, поэтому не смог самостоятельно выбраться.

«Мужчина залез в емкость объемом 10 тонн из-под солярки, чтобы почистить ее от остатков топлива. Однако во время работы он почувствовал себя плохо и не смог выйти наружу», — говорится в сообщении.

11 июля в пресс-службе областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) сообщили, что рабочий потерял сознание и травмировал голову во время жары на одном из металлургических предприятий Челябинска. Инцидент произошел в раскаленном от жары цеху, обшитом металлом. В тот день температура воздуха на улице превысила отметку в 30℃, но в помещении не соблюдались рекомендации Роспотребнадзора по работе при повышенных температурах.

Ранее сообщалось, что рабочего засосало в колодец на строящейся набережной в Челябинске.

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