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В Хабаровском крае произошел взрыв газа в доме

ТАСС: взрыв газа произошел в доме в селе Тополево под Хабаровском

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В селе Тополево под Хабаровском произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите.

«Пять человек пострадали в результате взрыва газа и пожара в квартире дома в селе Тополево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о женщине, мужчине и трех несовершеннолетних.

До этого издание V1 сообщало, что в Красноармейском районе Волгограда произошла утечка газа, жители дома неподалеку от места аварии эвакуированы. ЧП произошло рано утром у дома №16 А по улице Канатчиков. К месту аварии съехались представители «Волгоградгоргаза», МЧС, скорая, сотрудники управляющей компании. Всех жителей вывели на улицу.

Также утром 22 июля в Апшеронске Краснодарского края взрыв в торговом центре полностью разрушил аптеку. Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа.

Ранее взрыв газового баллона произошел в квартире на северо-востоке Москвы.

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