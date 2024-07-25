В Хабаровском крае произошел взрыв газа в доме

В селе Тополево под Хабаровском произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите.

«Пять человек пострадали в результате взрыва газа и пожара в квартире дома в селе Тополево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о женщине, мужчине и трех несовершеннолетних.

До этого издание V1 сообщало, что в Красноармейском районе Волгограда произошла утечка газа, жители дома неподалеку от места аварии эвакуированы. ЧП произошло рано утром у дома №16 А по улице Канатчиков. К месту аварии съехались представители «Волгоградгоргаза», МЧС, скорая, сотрудники управляющей компании. Всех жителей вывели на улицу.

Также утром 22 июля в Апшеронске Краснодарского края взрыв в торговом центре полностью разрушил аптеку. Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа.

Ранее взрыв газового баллона произошел в квартире на северо-востоке Москвы.